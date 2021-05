Ajakirjanik võrdles Norra plaanitavat julget reformi soomlaste dopinguskandaaliga

Säther kritiseeris teravalt Norra jooksuvendade Ingebrigtsenite treenerist isa Gebert Ingerbrigtseni ideed, et Norras võiks hapnikumaskide kasutamise legaliseerida. Kui Norra suusakogukond on mõtte vastu, siis riigi kergejõustikuliit ja olümpiakomitee tippspordiüksus on asunud Ingebrigtsenit toetama.



"Nad tahavad innukalt laiendada Norra tippspordis aktsepteeritud piire," kirjutab Säther

Dagbladetis.