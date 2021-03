Poola klubi ja Eesti võrkpallikoondise liider lõpetasid ennetähtaegselt lepingu. Täht: olen leidnud uue koduklubi

Asseco Resovia Rzeszowi klubi andis sotsiaalmeedias teada, et nemad ja Täht otsustasid praeguse lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Kontrahti lõpetamise kuupäevana läks kirja 31. märts. Leping pidi esialgse kokkuleppe kohaselt kehtima mai lõpuni.

Täht käis Poola klubi eest väljakul kümnes liigamängus ja selle ajaga tõi ta võistkonna kasuks 67 punkti.

„Robert, täname sind meie klubis mängimise eest. Soovime sulle sinu järgmistes sportlikes väljakutsetes edu,“ kirjutasid poolakad sotsiaalmeedias.

Täht selgitas Delfile, et otsuse taga oli tema vigastus ja soov tulla seda Eestisse ravima. "Enne äratulekut lõpetasime lepingu, et asi oleks korrektne. Kuna oli selge, et minu jaoks oli hooaeg juba läbi, siis avaldasin soovi tulla ravima koju. Rääkisin läbi nii peatreeneri, meeste kui ka klubi presidendiga, kõik said aru. Leppisime asjad kokku ja siis lõpetasime lepingu," selgitas Täht klubi poolt täna avaldatud uudist.

Resoviale tal mingeid etteheiteid ei ole. "Klubi oli valmis, et olen seal lõpuni ja minu ravi eest hoolitsetakse. Kui aga sai selgeks, et minust kasu enam ei ole, siis tundsin, et ka vaimsele tervisele mõjuks paremini, kui tulen tagasi. Olin Poolas ju juulist saati ja sel hooajal on mul korra juba kõhulihase vigastus olnud, see periood oli päris rusuv," tunnistas Täht. "Ravi mõttes võib olla ka hea saada mõne teise arsti või füsio arvamust teada."

Mehe järgmise hooaja pärast fännid muretsema ei pea - leping on juba sõlmitud. "Võin öelda, et leping on sõlmitd, aga kuhu lähen ja mis klubi see on, seda ma praegu avaldada ei saa," viitas Täht tõsiasjale, et uudise avaldab klubi endale sobival ajal.