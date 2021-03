Koondise treener: ma ei näe üldse põhjust, miks Robert Täht tänavu Kuldliigas peaks mängima

Selle nädala “Kuldse geimi” taskuhäälingusaates rääkisid Tähte hästi teadvad-tundvad Renee Teppan ja Alar Rikberg sellest, mida sel hooajal juba teist korda võrulast tabanud vigastus endast kujutab ning millised plaanid tuleks teha eesootavaks suveks.

“Kui talvel Robil tekkis kõhulihasesse 2,5-sentimeetrine rebend, siis nüüd on see 1,5 sentimeetrit. Idee poolest võiks taastumisperiood olla seega lühem. Teisalt tekitab kõik see aga muret nii talle kui ka teistele. Ma usun, et need vigastused on ikkagi omavahel seotud, kuigi rebenenud koht polnud sama,” arvas Tallinna Selveri diagonaalründaja Teppan.

27-aastane Täht oli vahetult pärast eelmiselt vigastuspausilt naasmist murdnud end Poola tippu kuuluva Resovia meeskonna põhitegijaks ja olnuks veerandfinaalseerias Teppani endise koduklubi Belchatowi vastu sarnaselt Timo Tammemaale tähtis lüli. Paraku tekkis uus vigastust just enne playoffi algust.

“Robi oli jõudnud tegelikult uuesti päris heasse vormi ja hooaja lõpp paistis tema jaoks isiklikus plaanis helge. Vigastus tekkis vist playoffi-eelse sõprusmängu viimasel punktil, nii et eriti õnnetul hetkel,” tõdes Teppan.

„Mul on olnud sama vigastusega paar kogemust erinevates välisklubides,” jätkas Tartu Bigbanki peatreener Rikberg samal teemal. “Mateusz Malinowskil jäi Lubinis seetõttu kaks hooaega vahele ja Nicolas Szerszenil Resovias sisuliselt üks hooaeg. Hoidsime Szerszenit jõuga veel paar-kolm nädalat kinni – ütlesime, et kuigi kõik on korras, siis “ära veel tagasi tule” -, aga ka see ei aidanud.”

Eesti koondises abitreenerina töötava Rikbergi sõnul plaanitakse Tähele anda suvel täpselt nii palju puhkust, kui keha vajab. Mais ja juunis toimuvaks Euroopa Kuldliiga turniiriks seega vägisi teda platsile panna ei plaanita, pigem isegi välditakse seda.