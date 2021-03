BLOGI JA FOTOD | Tartu krooniti pika pausi järel Eesti võrkpallimeistriks, peatreener Rikberg võitis kohe avakatsel

Tartu võitis finaalseeria mõlemad kohtumised 3:0. Kes kerkisid otsustavatel hetkedel esile? "Esimeses mängus tegid tegusid mehed, kes tegutsesid pingevabalt. Nüüd tuli peale pinge ja nagu spordis ikka, siis pingeolukorras toovad kastanid tulest välja kogemused. Ehk kaks meest, kes mängu juhivad - Rait Rikberg ja Kert Toobal - ja lõpus Siim Põlluäär, kes lahendas palju olulisi asju ära ning matšpalli lõi meil maha Kevin Soo. Ehk see kolmik, kes muidu punktimasinad on - Albert, Märt ja Alex - teatud otsustavatel hetkedel sealt nii palju abi ei tulnud. Nende jaoks on see üks mõnus kogemus, Eesti meistrivõistluste finaalis nii mängida, põhirolli kanda ja nad võtavad selle tulevikku kaasa, sest nende karjäärid on veel pikad."

"Seda näeme tulevikus, kas tegemist oli algaja õnnega," muheles peatreenerina debüüthooajal kohe meistritiitlini jõudnud Alar Rikberg. "Mul on elus spordialasid, kus mind on saatnud algaja õnn. Mu bowlingu rekord pärineb sellest päevast, kui ma seda mängu esimest korda mängisin. Hiljem aastaid proovisin, aga ei jõudnud lähedalegi."

Tartule oli see üle pika aja esimeseks Eesti meistritiitliks. Viimati krooniti nad siinseks parimaks võrkpalliklubiks 2014. aastal. Tartlaste triumfi juures väärib kindlasti märkimist tõsiasi, et peatreenerina tüüris klubi tšempioniks Alar Rikberg, kellele see oli debüüthooaeg peatreenerina. Varem oli ta töötanud statistiku ja abitreenerina.

Kuidas tänapäeval kuldmedali võitu tähistatakse? "Arvan, et kõige suurema tõenäosusega tuleb selline mõõdukas tähistamine bussis," pakkus Rikberg.

"Muidugi on mul hea meel, meistritiitleid ikka iga päeva ei võideta," rääkis viimati 19 aastat tagasi Eesti meistriks tulnud 41aastane Kert Toobal. "Kannatasime lõpuni ära, läks raskeks, ega ei arvanudki, et raskeks ei lähe. Surve ja kohustus kasvasid, vastastele anname au - ei andnud järgi, proovisid ja võitlesid lõpuni. Raskeks läks meil siis, kui ise hakkasime mingeid veidraid otsuseid tegema. Selle üle nii hea meel pole, samas ägedalt panime see seeria."

Karikasarjas teiseks tulnud Tartu Bigbank on hooaja eesmärkide täitmisel väga heas graafikus. Sihiks seati vähemalt kahes finaalis osalemine, vähemalt üks võit ja Balti liigas vähemalt esinelikusse jõudmine.

Sangarliku võitlusega poolfinaalis Selveri alistanud saarlased teisest kohast rõõmu tunda ei osanud. "Mul on üks hõbe, mille kunagi Sylvesteriga saime. Tahtsin ikka kulda. Jah, on olnud meil need jamad terve hooaja vältel, aga ikka tahtsin kulda. Mulle need hõbedad ei meeldi!" põrutas Saaremaa kapten Keith Pupart. "Läbikukkumiseks ma seda ei pea, aga hõbe ikkagi ei meeldi, no ei meeldi see värv."

Uuskari nõustus: "Me tahtsime ikka võita, ei paku see teine koht rahulolu. Me ei esinenud rünnakul täna eriti hästi ja sinna see võimalik pööre läks, me ei suutnud kolmanda geimi lõpus palle maha saada."

Mängu kohta rääkis Pupart, et mindi võitlema. "Tundub, et me kaotasime selle mängu peas. Meil oli nii palju üks ühe vastu olukordi ja kui sa neid ära ei lahenda, siis võrkpallis on sellise tasemega võistkonna vastu võimatu võita," tõdes Pupart. Ta nõustus, et saarlasi võis painata väsimus ja muidugi tunti puudust Pulgast, kuid ei tahtnud neid põhjuseid vabanduseks tuua. "Mängime nende meestega, kes meil on. Võistkond on meil õhuke. Pingi poole vaadates neid mehi meil seal ülearu palju ei ole, koos massööriga vist kolm. Aga selline on seis. Muidugi tundsime Hindrekust puudust, rünnakul on ta väga suur jõud, aga täna oli nii. Kindlasti oleme väga näljased, tahame võita nüüd Balti liigat ja läheme nö all in. Ja Pulgaga, kindlasti koos Pulgaga!"