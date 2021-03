Võrkpalli medalimängud on halvatud – Selveris tuvastati koroonaviirus

Seis on selline, et Tallinna Selver juhib Saaremaa vastu kolme võiduni peetavat poolfinaali 2:1. Kolmapäeval oli pealinna klubil võimalik seeria ära lõpetada, kuid 2:0 eduseisus jäi matšpall realiseerimata ning lõpuks kaotati kohtumine 2:3.

Neljas mäng oleks pidanud toimuma täna Audentese spordihallis, aga ühe põhikoosseisu mängija haigestumise tõttu lükati see igaks juhuks edasi. Nüüdseks on selgunud, et tal ongi koroonaviirus.