Võtmemängija karistamine, lühike pink ja jätkuvad rahamured

Tallinna Selver on nuhelnud Saaremaad kaks korda väga selgelt 3 : 0. Kui Saaremaa täna kodusaalis vasturohtu ei leia, on seeria läbi. Teises paaris on Tartu Bigbank kahe kohtumise peale loovutanud Pärnule ühe geimi, seega terendab taas tartlaste ja tallinlaste finaal.

Aga miski ei ole otsustatud enne, kui viimane pall on maha löödud. „Me ei anna alla!” kuulutas Saaremaa kreeklasest loots Ioannis Kalmazidis. Kuid ta ei saa eitada, et meeskonna seis on mitmes mõttes väga keeruline.