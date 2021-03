Podcast "Kuldne geim" | Saarlaste liider Hindrek Pulk jäeti reeglite rikkumise tõttu seeria teisest mängust eemale. Kas olukord sai lahendatud õigesti?

*Kui tähtsad on profiklubides taustajõud ja mille põhjal neid valitakse?

*Kas Renee ja Alar kasutavad haigustest eemale hoidmisel Anatoli Šmiguni nippi või lähenevad muul moel?

*Alar usub, et Saaremaa Võrkpalliklubi enam poolfinaalseerias Tallinna Selverile vastu ei saa. Mida kostab Renee?

*Millistes elementides on esimeses poolfinaalseerias seni vahe välja tulnud?

*Saarlaste liider Hindrek Pulk jäeti reeglite rikkumise tõttu seeria teisest mängust eemale. Laiem arutelu – kas olukord sai lahendatud õigesti?

*Kuidas võrrelda seni sidemängijate esitusi – kas kogenud leegionär või noor eestlane?

*Tartu Bigbank juhib teist seeriat Pärnu Võrkpalliklubi vastu samuti mängudega 2:0. Kas siin võib veel midagi muutuda?

*Kas Silver Maari väga hea mäng aitas saate tegijatel arvamust tema tänavustest esitustest muuta?

*Kas ja kui palju mõjutab peatreenerit see, kui mikrofon pannakse timeout’i ajaks suu ette?

*4Sport esitleb: kuulajate küsimusmäng. Kas harrastajad peavad jõusaalis käima, kuidas lõppeks rannavolleduell Teppan – Rinaldo vs. Toobal – Vesik, Eesti liiga kõige-kõigemad, kas Andres Toobal on end nooremaks valetanud, liberote vahetus ja muud!

*Eestlased välismaal. Hooaja otsustav faas on kätte jõudnud nii Robert Tähel ja Timo Tammemaal, Martti Juhkamil ja Karli Allikul kui ka Kertu Laagil. Mis saab edasi?

*Meistrite liiga ülipõnev veerandfinaalseeria Zaksa ja Lube vahel kulmineerus poolakate üllatusvõiduga. Milline mäng! Ent kes jõuavad finaali?

