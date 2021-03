Podcast “Kuldne geim” | Ordenisaaja Vesik murrab pead hoolealuse, finalist Rikberg konkurendi ohjeldamisega​

*Mis tunne on pääseda peatreenerina elu esimesse Eesti meistrivõistluste finaali telefonikõne kaudu?

*Kui raske on treeneril leida meeskonnas iga mängijaga klapp?

*Millist Eesti liiga mängijat on tänavu nii Ioannis Kalmazidise kui ka Alari hinnangul kõige raskem peatada?

*Kuhu jäi Rivo ja miks on tal seljas enam kui 30 aasta vanune Nõukogude liidu vollekoondise võistlussärk?

*Kas Rivo on üldse endine pärast Valgetähe V klassi teenetemärgi saamist?

*Miks on laual “Linnupiim”, mitte mõni Venemaa šokolaad?

*Miks Tartu Bigbanki ja Pärnu vaheline poolfinaalseeria sai kolmandat mängu mängimata läbi?

*Tuleme tagasi juba tuttava Pärnu teema juurde. Kas oleme oodanud klubilt tänavu liiga palju?

*Mida tegi Saaremaa kolmandas mängus paremini ja Tallinna Selver kehvemini, et saarlastel õnnestus kohtumine pealtnäha lootusetust seisust päästa?

*Markus Uuskari ja Andrus Raadik – mõlemad omamoodi võtmefiguurid kolmandas mängus.

*Oliver Lüütsepa kolmeaastane periood Soome kõrgliigaklubis Akaa Volley’s kujunes meeldejäävaks, ent sai õnnetu lõpu. Kuidas tehtut hinnata?

*Võtame uuesti ette kaks varasemalt juba kõlanud kuulaja küsimust, kus Rivol on sõna sekka öelda.

*Suur Doha MK-etapi kokkuvõte. Kuidas koroonaga seotud reegleid täideti… ja ei täidetud.

*Meestest võitsid turniiri üllatajad Tšehhist. Kas tegu on potentsiaalsete Tokyo olümpiavõitjatega?

*Miks ei saavutanud maailma kaks tugevamat paari ehk venelased ja norrakad avaetapil edu?

*Kuidas võtta kokku Mart Tiisaare ja Dmitri Korotkovi laager Dubais ja võistlus Dohas?

*Mida näitas Dohas naiste turniir ja kas Eesti esiduo tase lubaks võistelda taolisel tippturniiril koha eest 32 parema seas?

*Rannavõrkpallureid ootab ees kolmenädalane seebiooper Mehhikos.