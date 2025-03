Paul Aron Alpine’i tiimisisesest konkurentsist: minu asi on teha kindlaks, et sõitja mu kõrval ei tee minust paremat tööd

Mullu 1. detsembril teatas Alpine, et võidusõitja Aron on uuest aastast nende varusõitja. Jaanuaris lõi tiim käed ka argentiinlasest talendi Franco Colapinto (21) ja jaapanlase Ryo Hirakawaga (31). Möödunud nädalal tuli uudis, et Alpine’i esindustiimiga on liitunud ka 24-aastane sealse akadeemia sõitja Kush Maini (24), kes sõidab kolmandat hooaega vormel 2-s.

Varusõitjate roll on muu hulgas palju simulaatoris tööd teha, et aidata võistkonnal vormelit edasi arendada ning koguda põhisõitjate (Alpine’i puhul Pierre Gasly ja Jack Doohan) jaoks vajalikku informatsiooni.

Aasta alguses tekitas palju kõneainet just mullu üheksal etapil Williamsit esindanud Colapinto palkamine. Seejärel hakkasid erinevates välisportaalides levima spekulatsioonid, et sellega on pinge peale pandud noorele põhisõitjale Doohanile.

Kuidas näeb olukorda Aron? Kas tiimis on ka pinget tunda? „Seda küsimust küsige Jack Doohani käest, mitte minu käest, mina olen reservsõitja. Muidugi kõik inimesed teavad, et kes on reservsõitja, üritab saada täiskohaga sõitjakohta ja see on täiesti tavaline,“ kommenteeris Aron ERR-ile antud intervjuus. „F1-s on alati inimesi, kes tahavad su kohta saada, see on täiesti tavaline ja tiimijuhid on korduvalt öelnud, et see, et neid reservsõitjaid on mitu, ei ole sellepärast, et Jackile rohkem pinget panna, vaid see on puhtalt tiimi huvides tehtud otsus, et tuleviku mõttes oleks neil valik, kes on parimad sõitjad. Mina saan sellest täielikult aru, minul sellega mitte mingit probleemi ei ole ja kui täiesti aus olla, siis tegelikult ju konkurents on hea asi, konkurents toobki ju inimestes parima välja.“

„Kui sul on siin reservsõitja kohal mitu tükki, kes võitlevad selle ühe koha eest, siis on rohkem pinget, rohkem survet ja minu arust see on väga hea, et see nii on, sest et siis on ka konkurents, mis toob sinust parima välja,“ jätkas eestlane.