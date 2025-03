INTERVJUU | Alpine’i vormel 1 tiimi juht: Paul Aronil on olemas kõik, et olla hea F1 sõitja, aga ta peab oma võimalust ootama

Vormel 1 uus hooaeg on alanud. Esimese etapini Austraalias on veel nädal aega minna, aga kolm ametlikku testipäeva Bahreinis on juba selja taga. Uueks aastaks valmistub täie hooga ka Prantsusmaa võistkond Alpine, kus esimest aastat on varusõitja rollis 21-aastane Paul Aron, kes mulluse F2 hooaja lõpetas kolmandana.

Alpine’i võistkonna põhisõitjad on kogenud Pierre Gasly (29) ja kollanokk Jack Doohan (22). Omi võimalusi F1-s startida ootavad just Aron ja jaanuaris tiimiga liitunud argentiinlane Franco Colapinto (21). Kui eestlane veel jahib oma debüüti kuninglikus sarjas, siis teisel varusõitjal Colapintol on eelmisest aastast all üheksa etappi Williamsi roolis.

Alpine’i tiimi juhiks sai möödunud suvel Oliver Oakes. 37-aastane britt on tuntud ühtlasi Hitechi võistkonna asutajana, kus just Aron mullu vormel 2-s võistles. Hitechis Oakesi silme all näidatud head esitused mängisid mõistagi oma rolli selles, et eestlane nüüd F1 tiimi liikmena uuele vormeliaastale vastu läheb.

Bahreinis toimunud pikkade testipäevade kõrvalt leidis tiimi juht Oakes aega ka Delfile intervjuu andmiseks. Missugust rolli Aron Alpine’is täidab? Kuidas hindab Oakes eestlase võimalusi F1 sarjas startida? Missugune on jõudude vahekord Aroni ja Colapinto vahel?

