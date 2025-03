Austraalia GP kvalifikatsiooni valitsesid McLarenid, võidu võttis Norris

„See on ideaalne viis aasta alustamiseks. Suur õnnitlus meeskonnale, kõik on teinud suurepärast tööd, et jätkata sealt, kus me eelmise hooaja lõpus olime,“ sõnas võidumees Norris. „See on alles kvalifikatsioon, nii et vaatame, mis homme juhtub, see saab olema keeruline võistlus.“