Norra suusaäss teatas karjääri lõpetamisest

Golberg krooniti 2023. aasta MMil 50 km maratonis maailmameistriks. Lisaks on tema auhinnakollektsioonis kolm teatesõitude MM-kulda, individuaalse sprindi MM-hõbe ja 2022. aasta olümpiamängude teatesõidu hõbe.

„Pühapäeval teen oma viimase MK-võistluse. See juhtub Lahtis, samas kohas, kus ma 14 aastat tagasi MK-l oma esimese poodiumikoha saavutasin,“ teatas Golberg Instagramis.

Norrakas lisas, et tegi lõpetamisotsuse tegelikult juba selle hooaja alguses.

„Läksin tänavusele hooajale plaaniga, et see jääb minu viimaseks. See tundub jätkuvalt õige valik. Eesmärk oli loobuda hetkel, mil olen veel heal tasemel. Kuigi tänavune hooaeg pole minu ootusi täitnud, olen ikkagi olnud konkurentsis,“ lisas ta.