Veel üks paljastus: suusahüpete maailmameister tunnistas, et ka Šveitsi koondis tegeles pettusega

Tänavusel Trondheimi MMil puhkes Norra suusahüppekoondise ümber suur skandaal, kuna tuli ilmsiks, et norralased olid hüppekombinesoonide õmblustega manipuleerinud, mis andis neile konkurentide ees eelise. Selle järel panid Norra suusaliidu hüppekoondise juhtivtöötajad ametid maha ning viis Norra suusahüppajat said rahvusvaheliselt alaliidult ajutise võistluskeelu.

Küttel ütles, et sai üsna varakult aru, et suusahüpetes on palju petmist. Tema sõnul oli üks levinumaid petmise viise, et sportlased vahetasid pärast esimest hüppevooru oma kombinesooni välja, pannes selga suurema kostüümi.