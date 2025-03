KOMMENTAAR | Kas EOK kavatseb tõesti kärpida Kristjan Ilvese C-kategooria tasemele?

Sellest, kuivõrd uuenenud Eesti Olümpiakomitee (vastne president Kersti Kaljulaid, tegevjuht Kristo Tohver ja tippspordikomitee juht Gerd Kanter) tegelikult uuenenud on, pole veel märke. Strateegiat alles kujundatakse, varsti juba pool aastat, Team Estonia tugiteenuste mahtu kärbiti oluliselt (kas selle võib uuenduste kilda kanda?), aga pole teada, kuidas täidetakse lubadus tuua igalt olümpialt medal(eid). Vaevalt, et tugiteenuste vähendamine, mis on seni ainus märkimisväärne uuendus, sellele kaasa aitab.