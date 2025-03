M-Spordi rallimees on Keenia etapi eel enesekindel. „Ootan tugevat tulemust“

Hooaja avaetapil Monte Carlos katkestanud Munster lõpetas Rootsi talveralli kaheksandana ning kogus neli punkti. Rootsis saavutas Luksemburgi rallimees ka oma WRC-karjääri esimese kiiruskatse võidu.

Keenias on Munster võistelnud kaks korda, kuid mõlemal juhul on see lõppenud katkestamisega.

„Ootan põnevusega Safari rallit. See on ilmselt mu lemmikralli kogu kalendris ja mitte ainult sellepärast, et seal näeb seda, mida mujal ei näe. See ei puuduta ainult metsloomi, vaid ka väga keerulisi tingimusi,“ ütles Munster M-Spordi pressiteates.

„Kui sajab vihma, võib sadada väga kõvasti. Teekate võib väga palju muutuda, mistõttu tuleb sõidujoont ettevaatlikult valida. See lisab rallile palju vürtsi,“ arutles 26-aastane Munster.

Kõige tähtsamaks peab ta, et suudaks Keenias teha puhta ralli. „Ootan väljakutset põnevusega. Arvan, et oleme hästi valmistunud, testisime meeskonna kodubaasis Greystoke’is. Tahan teha hea võistluse ja ootan tugevat tulemust.“

Munsteri jaoks on tänavune hooaeg alles teine täiskohaga sõitjana.

„Iga väike verstapost, milleni ta [Munster] jõuab, toob kergendust,“ kommenteeris M-Spordi tiimijuht Richard Millener. „Nüüd on tal esimene katsevõit käes, järgmine eesmärk on veel üks võtta. Kui katsevõite on koos viis või kuus, suunab ta pilgu juba poodiumikoha poole.“

Safari ralli testikatse sõidetakse juba kolmapäeval. Kaks esimest kiiruskatset on kavas neljapäeval. Vaata ajakava siit.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada