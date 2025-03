Endine Norra suusahüppekoondislane: lasime kombinesoonid üle puiduliimi ja värviga

Kaks kümnendit spordidirektorina Norra suusahüppekoondist vedanud ja eelmise aasta lõpus ameti maha pannud Clas Brede Bråthen ütles sel nädalal, et tema omast ajast ei teadnud ühtegi petujuhtumit. Endine suusahüppaja ja karjääri lõpetamise järel mõnda aega koondise kombinesoonide eest vastutanud Fredrik Bjerkeengen ütles, et endine suusahüppepealik valetab.

Petta sai eri viisidel

„Sellised asjad peavad kaduma ja praegu on hea aeg muudatusteks. Kuid me ei tohi jaanalinnu kombel peita pead liiva alla. Bråthen on ala juures olnud 20 aastat, ta teab arenguid ja kõike. Aga kui meie juhid ei räägi asjadest avalikult, siis me ei saa edasi liikuda,“ lisas ta.