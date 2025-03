Veel üks Norra laskesuusataja kritiseeris juhtkonna otsuseid

„Arvan, et see otsus on ilmselt üks šokeerivamaid asju, millega olen kokku puutunud,“ sõnas Sørum Norra ringhäälingule NRK.

„See on otsus, millest ma aru ei saa, kuna ma olen selle distantsi väikese karika arvestuses teisel kohal, Nove Mestos olin sprindis ja jälitussõidus paremuselt kolmas norralane ning mul on ka MM-i neljas koht,“ loetles Sørum põhjuseid, miks ta pidanuks pääsema starti.

Pärast eelmise nädala Otepää IBU Cupi kritiseeris Norra koondise otsuseid ka Vetle Sjåstad Christiansen, keda ei valitud Pokljuka MK-etapi koondisse.

Nii Christiansen kui Sørum on sama meelt, et infovahetusega on koondises tõsine probleem.

„Olen ​​püüdnud unustada olukorrad, kus mind on koondisest välja jäetud arusaamatul kombel, kuid nüüd leian end uuesti samast olukorrast,“ lisas 26-aastane Sørum. „Meil sportlastel on raske aru saada valikutest, kui meie arust pole muid valikukriteeriume kui rahvusvahelised tulemused.“

Sørumi pahameel on tingitud eeskätt sellest, et lühikeseks tavadistantsiks toodi IBU Cupilt koondisse Johannes Dale-Skjevdal ja Isak Frey, kes tegid aga Pokljukas hea võistluse ning said vastavalt 5. ja 17. koha.

Rahvusmeeskonna mänedžer Per Arne Botnan tunnistab, et info liikumine ja sportlastega suhtlus võiks olla parem, kuid Sørumi teemast ta aru ei saa. Tema hinnangul polnud Sørumi kaks 12. kohta Nove Mesto etapilt piisavalt head, kuigi ta oli mõlemal juhul paremuselt kolmas norralane.

„Enamikul juhtudel, nagu praegu, öeldakse teile, et me ootame teilt tulemusi, et te saaks koondises jätkata. Kui te seda ei tee, peaksite eeldama, et teid hakatakse võrdlema teiste sportlastega. Arvan, et antud juhul on suhtlus olnud piisavalt hea ja tegime õige otsuse,“ sõnas Botnan.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada