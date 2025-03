DELFI VIDEO | The League’ilt WBC tiitlivööga koju läinud Sigrid Kapanen: magan nüüd sellega järgmised kuu aega

22-aastane Kapanen, kes kolis eelmisel aastal Viljandis Tallinnasse ja treenib Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias, alistas Tondiraba jäähallis The League VIII võitlusgalal viieraundilises tiitlimatšis 25-aastase Prantsuse võitleja Hawa Balde kohtunike ühehäälse otsusega. Kapaneni profikontol on nüüd 11 võitu ja 3 kaotust, Balde sai 16 võidu kõrvale 7. kaotuse.

„Teadsin, et see tiitel on käeulatuses. Tahtsin olla agressiivsem, aga kui kell käis, olin pigem ettevaatlik,“ kommenteeris Kapanen, lisades, et magab, tiitlivöö kaisus, järgmised kuu aega.