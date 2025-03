Treener Tobreluts selgitab, miks Tomingas Otepääl nii taha vajus. Kas hooaeg on läbi?

Treener Indrek Tobreluts tõdes, et midagi pole parata – Tominga füüsiline vorm on nigel. Kõik sai tema sõnul alguse MM-i eel läbi põetud A-gripist.

„Ta jättis MM-ile kõik oma viimased varud. Otepääl on iga võistlusega on enesetunne kehvemaks läinud. Ei taastu ära. Esimesel nädalal oli siin liikumiskiirus veel okei. Nüüd tunneb ta, et füüsiliselt on jaks lõppenud ja reedel tuli ta lihtsalt läbi sõitma. Kui füüsis pole valmis, langeb ka võitlusvaim,“ lausus juhendaja Delfile.