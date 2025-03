DELFI VIDEO | Orm Oja seotud kätega tagasitulekumatši võitnud Henry Rohtla: minu kõrval on head inimesed

Taipoksi reeglitega peetud matš oli üpris tasavägine, kuid Rohtla oli igas raundis siiski piisavalt terav, et kohtunike otsus enda poole kallutada. Intervjuus Delfile tunnistas ta, et ei olnud lõpuni päris kindel, kas ikka tema võidumees on.

„Kui teine raund lõppes, öeldi mulle nurgast, et mõlemad raundid on sinu, mine mängi viimane raund targalt, aga ole agressiivne. Kolmanda raundi järel polnud ma ikka veel kindel, et see on sada protsenti minu. Teised ütlesid, et pole variantigi. Siis oli süda rahul,“ rääkis Rohtla.

Matšiks ettevalmistus ei kulgenud Rohtlal probleemideta. Enne treeninglaagrit haigestus ta kõrvapõletikku ning polnud kindel, kas suudab antibiootikumide pealt korraliku ettevalmistuse teha. Rasked hetked aitasid tal üle elada sõbrad ja pere.

„Minu kõrval on head inimesed. Pere ja sõprade toetus on mulle ülimalt oluline. Rasketel hetkedel paneb keegi käe õlale ja ütleb sulle, et sa oled kõike seda väärt. Hingele pai tehes asjad lahustuvad ja pinge läheb endalgi alla,“ rääkis Rohtla.

Rohtla nurgatiimis võis näha ka staarkokka Orm Oja, kes on ühtlasi võitlusspordi fanatt ja käib ka ise poksitrennis.

„Mees on fanatt. Ütles, et tahab hakata käsi siduma. Tellis endale Inglismaalt 300 euro eest sidemeid ja asju, õppis ise asja ära. Ütlen ausalt, tegi väga head käpad. Samuti on tal kõik jääkastid, jääkotid, vaseliinid, ninapulgad, teibid - kõik, mis vaja, et olla nurgas see vend, kes hoolitseb, et sa läheksid järgmisse raundi värskemana,“ kirjeldas Rohtla Oja rolli oma taustatiimis.

Vaata intervjuud ja Rohtla matši täispikkuses

