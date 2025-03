Usbekistani keskkaitsja omavärav maksis Manchester City’le võidu

Tabeliliidriks on jätkuvalt Liverpool 70 punktiga. Teine on Londoni Arsenal 55-ga ja kolmas Forest 54-ga. Neljandat kohta hoiab Londoni Chelsea 49-ga, viiendat ManCity 48-ga ja kuuendat Newcastle United 47-ga. Arsenal, Chelsea ja Newcastle on pidanud võrreldes konkurentidega ühe kohtumise vähem.