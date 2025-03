Liverpool jätkas sammumist tiitli suunas, viimaste minutite vahetus tekitas Salah’le omajagu segadust

Liverpoolil on üheksa vooru enne hooaja lõppu nüüd liidrina 70 punkti. Teine on Londoni Arsenal 54-ga, kuid neil on võrreldes Liverpooliga kaks kohtumist varuks. Kolmas on Nottingham Forest 51-ga ja neljas Manchester City 47-ga. Mõlemal on võrreldes Liverpooliga üks matš varuks.