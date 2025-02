Liverpooli suurepärane õhtu: Premier League’i tiitel on 98,7% tõenäosusega nende

Liverpool võõrustas kodusel Anfieldi staadionil Newcastle Unitedit ning teenis 2:0 võidu. Kodumeeskond avas skoori juba 11. minutil, kui palli saatis võrku Dominik Szoboszlai. Eeltöö väravale tegi Luis Diaz.

63. minutil vormistas lõppskoori Alexis Mac Allister. Otsustava söödu andis liiga suurim väravakütt Mohamed Salah.

Liverpooli lähim jälitaja Londoni Arsenal tegi samal ajal võõrsil Nottingham Forestiga 0:0 viigi. Meistrite liiga koha eest võitlev Manchester City alistas võõrsil tänu Erling Braut Haalandi väravale Tottenhami 1:0.

Liverpoolil on nüüd kümme vooru enne hooaja lõppu liiga liidrina koos 67 punkti. Arsenalil on teisena 54 punkti, kuid neil on siiski üks kohtumine varuks. Kolmas on Nottingham 48-ga ja neljas ManCity 47-ga. Ka neil on võrreldes Liverpooliga üks mäng varuks.

Statistikaväljaande Opta analüütikud arvutasid välja ka Liverpooli tiitlivõidu tõenäosuse. Nende hinnangul on see nüüd koguni 98,7%. Nende hinnangul on teoreetilised tiitlivõimalused veel ainult Arsenalil, kelle võimalusi hinnati 1,3% peale. Ülejäänud tiimidel kullavariante enam ei nähta.

Liverpooli väljavaateid toetab veel ka tõsiasi, et koduväljakul on oldud suurepärases hoos. Anfieldi staadionil on nüüdseks viimase 18 kohtumise jooksul löödud alati kaks või enam väravat.

Erilises hoos on aga nende ründetuus Mohamed Salah. Premier League’i väravaküttide edetabelis on ta 25 tabamusega esimene. Teine on Haaland 20-ga. Lisaks on Salah jaganud kaaslastele avatud mängust ka 17 resultatiivset söötu. Ühe hooaja jooksul on enamat suutnud ainult Thierry Henry hooajal 2002/03. Toona sai ta avatud mängust kirja 20 väravasöötu.

