Tiitliheitlust pidav Londoni Arsenal pidi Premier League’is leppima kaotusega

Arsenali on viimasel ajal tabanud mitmed valusad vigastused ning väljas on sisuliselt nende ründeliini kogu koorekiht. Trauma tõttu vaatasid laupäevast matši kõrvalt nii Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus kui ka Gabriel Martinelli.

Turniiritabelis on Arsenalil teisena 53 punkti. Liidriks on Liverpool 61 punktiga. Kolmandat kohta hoiab Nottingham Forest 47 ja neljandat Manchester City 44 punktiga. Forest ja ManCity on võrreldes kahe esimesega pidanud ühe matši vähem.