FOTOD | Simple Sessionil jagati parima triki medalid

„Simple Session pole lihtsalt üks suur üritus, mis iga-aastaselt toob siia kokku tuhandeid selle ala fänne, vaid on inspiratsiooniks olnud tervele põlvkonnale inimestele,“ sõnas parima triki võistluse avanud Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, kes tõi välja, et skulptuur pole kingituseks mitte ainult Simple Sessionile, vaid tervele kogukonnale. „See liigub ilusamate ilmade saabudes Vabaduse väljakule, et näidata ka avalikus ruumis seda, kuivõrd avatud hoiaku ja arusaamaga me ekstreemspordi suhtes oleme,“ lisas linnapea.