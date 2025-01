FOTOD | Simple Session tähistab 25. aastapäeva uue rajadisainiga

Nate Wessel on juba 19 aastat järjest loonud Simple Sessionile erakordseid võistlusparke. Uhiuus ja muljetavaldav 1300-ruutmeetrine võistluspark on tõeline meistriteos, mis sulandab sujuvalt üheks tervikuks pargisõidu dünaamika ja tänavasõidu iseloomulikud elemendid.

„Wesseli loodud rada pakub igale sõitjale piiramatuid võimalusi loovuseks ja väljakutseteks. See sisaldab elemente, mida mujalt parkidest naljalt ei leia ning sobib ideaalselt hulljulgeteks trikkideks, põnevateks sõiduliinideks või lihtsalt meeldejäävaks sõidusessiooniks. See on kui põnev mõistatus, mille iga sõitja nüüd oma ainulaadse sõiduliiniga lahti kodeerib. Loovus siin tõesti piire ei tunne. Võistluspargi disain on sotsiaalmeedias juba tekitanud tõelise elevuse, pälvides nii osalejate kui ka fännide rohke tähelepanu,“ kirjeldas Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre.