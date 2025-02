Simple Session toob Tallinnasse olümpiavõitja, OM-medalistid ja X-Mängude tšempionid

Jaapanlaste tugev esindatus

2025. aastal on Simple Sessionil erakordselt suur Jaapani sõitjate osakaal. „Jaapan on viimastel aastatel tõusnud ekstreemspordi üheks juhtivaks jõuks ning nende sportlased on tehniliselt äärmiselt tugevad ja innovaatilised. Nende esitus saab kindlasti olema üks võistluse kõrghetki,“ ütles Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre.