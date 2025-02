Kuidas ekstreemspordis tippu jõuda? Eesti sportlased jagavad kogemusi

Järjepidev treening ja kogenud treeneri tugi on oluline neile, kes soovivad tipptasemele jõuda. „Hea mentor annab vajalikku suunamist ja aitab keerulisemate trikkidega,“ selgitab Liis, kelle sõnul on kellegi kogenuma abi olnud tema edasiminekus määrav. „See on aidanud mul keerulistest olukordadest kiiremini üle saada ja oskusi pidevalt lihvida.“

Ekstreemspordis kiirendavad arengut mentor(id) ning treeningkaaslased, kes pakuvad tuge ja suunavad edasi. Kui paljudes spordialades on treener hädavajalik, siis siin toimub õppimine sageli kogukonna kaudu. „Rulakogukond on väga ühtehoidev – sõidame koos, jagame nippe ja toetame üksteist,“ kirjeldab Meelis, rõhutades ümbritsevate inimeste mõju arengule. Romario usub, et pidev konkurents viib edasi: „Igapäevane võistlusmoment võib oskusi arendada isegi tundidega.“

Lisaks füüsisele, mängib võtmerolli ka vaimne tugevus – keskendumine, hirmu haldamine ja enesekindlus on edu saavutamisel hädavajalikud. „Tugev vaimne hoiak võimaldab sportlasel oma piire nihutada ja saavutada maksimaalse soorituse,“ kinnitab Kristen.

Edu ei sõltu aga ainult trikkide harjutamisest, vaid ka füüsilisest ettevalmistusest. „Soojendus, venitused ja keha tugevdamine on ekstreemspordi lahutamatu osa,“ kirjeldab Meelis. Liis lisab, et eriti naissportlaste jaoks on oluline jõutreening: „Jõusaal aitab parandada ratta kontrolli õhus ja trikkide ajal.“ Romario soovitab kombineerida ekstreemspordi treeninguid teiste aladega: „Judo, jalgpall või korvpall arendavad koordinatsiooni ja õpetavad paremini kukkuma, mis on ekstreemspordis ülioluline.“

Varajane alustamine annab ekstreemspordis suure eelise – mida nooremalt treenima hakkad, seda loomulikumalt kujuneb keha ja meele koordinatsioon ning riskitunnetus. Sportlaste sõnul aitab see kiiremini keerukaid trikke omandada ja muudab edasise arengu sujuvamaks ning enesekindlamaks. Samas rõhutavad nad, et kunagi pole liiga hilja alustada – kõige olulisem on järjepidevus ja pühendumus.

Sponsorid ja rahastus – kuidas leida toetajaid?

Ekstreemspordis katavad sportlased sageli ise varustuse ja võistlusreiside kulud, mistõttu on toetajate leidmine oluline, kuid samas keerukas protsess. Eestis on sportlaste sõnul sponsoreid raske leida, kuna ala pole veel piisavalt esil. „Kuigi rulatamine kogub maailmas populaarsust, on Eestis see alles kasvufaasis. Seetõttu soovitan palju reisida – see loob uusi võimalusi, kontakte ja kiirendab arengut,“ ütleb Meelis.

Romario toob välja, et võistluste auhinnalised kohad on üks võimalus kulusid katta ja nähtavust suurendada. Liis soovitab sponsorlusele läheneda koostööpõhiselt: „Oluline on partnerile pakkuda midagi väärtuslikku – olgu selleks reklaam, videod või logode eksponeerimine. Kõige lahedamad ideed tekivad aga tavaliselt koostöös!“ Kristen lisab, et sponsorluse eelduseks on ka isiklik bränding: „Kui oled oma kanalites juba pühendunult sisu loonud ja seda aktiivselt jaganud, on lihtsam toetajaid leida.“

Võistlusnärv ja pinge – kuidas sellega toime tulla?

Võistlustel mängib suurt rolli vaimne tugevus ja oskus närvipingega toime tulla. Meelis tunnistab, et talle meeldib just pinge all võistelda: „Võistlusnärv on alati olemas, aga see käib asja juurde.“ Liis eelistab rahulikku ja keskendunud lähenemist: „Proovin päeva võimalikult neutraalselt võtta – söön hästi, kujutan mitu korda peas ette oma võistlussõitu ja kuulan muusikat.“

Kristen usub, et kogemus aitab närvipinget vähendada: „Mida rohkem võistlusi, seda väiksemaks närv läheb. Enesekindlus on võtmetähtsusega, sa pead uskuma, et su sooritus on 100%.“ Romario lisab, et ajapikku muutub võistluspingega toimetulek lihtsamaks, kuid oluline on ka hetkes hakkama saada: „Vahel pole närvi üldse, aga mõnikord tekib see ootamatult. Tavaliselt kaob see kohe peale esimese triki maandumist. Olen märganud, et parim viis pinge maandamiseks on vestelda kellegagi enda ümber – see aitab mõtted mujale viia,“ jagab ta lihtsat nippi.

Turvalisus ja vigastuste ennetamine