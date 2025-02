„Spordiimed sünnivad aitajate toel.“ Johanna Talihärm kutsub avastama suusavõistluse telgitaguseid vabatahtlikuna

„Ma arvan, et spordivabatahtlikus on väga suur asi ja tänu sellele saavad Eestis üldse sellised suured sündmused toimuda,“ selgitab Johanna. „Olen sportlasena palju näinud, kuidas vabatahtlikud panustavad ning see oli minu võimalus tagasi anda. Kuna võistlus sobis kenasti mu graafikusse - hooaeg oli just lõppenud - siis otsustasingi nime kirja panna.“

Kommunikatsioonitiimi liikmena sai Johanna võimaluse kajastada suusapeol toimuvat Delfi Spordi sotsiaalmeedia kanalites - valdkond, mis oli tema jaoks põnev väljakutse.

„See oli minu jaoks värske kogemus, sest enamasti olen olnud mikrofoni ees vastuseid andmas,“ meenutab ta. „Kuna ma ka ise olen veidi teistsugune spordijälgija ja põhiasjad on teada, siis püüdsin võtta värske lähenemise ning näidata telgitaguseid, mis tavaliselt avalikkuse ette ei jõua.“ Lisaks sellele kogemusele panustab Johanna regulaarselt Seiklushundi spordiürituste korraldamisse.

Spordifännidele soovitab Johanna vabatahtlikuna osalemist soojalt. „Sul on võimalus olla sündmuste keskel ja kogeda maailma hoopis teise nurga alt ning väga lähedalt. See on äge elamus, mida sa raja ääres kaasa elades või telerist ülekannet vaadates sel moel ei koge.“

19. märtsil toimuvat suusapidu kutsub ta kõiki võimalusel lauluväljakule kohapeale vaatama tulema.

„Laulupidu on Eesti kultuuri üks alustalasid ja suusarahvas oleme me ka ning sellel võistlusel on need kaks asja kokku saanud. Kohapeal valitsev atmosfäär on võimas ning kuna tee lauluväljakule on kõikidel teada, siis tasub kindlasti kohale tulla ja saada ise osa meie spordiajaloo nii olulistest hetkedest.“

Kes soovib Johanna eeskujul suusapeole panustada, saab end vabatahtlikuna kirja panna. Ettevalmistused algavad juba 15. märtsil ning abikäsi oodatakse mitmel alal - võistluskeskuse ehitamisest kuni sotsiaalmeedia ja pressikeskuse abistamiseni. Samuti on vaja rajameeskonna liikmeid, dopingukontrolli saatjaid ning inimesi, kes aitaksid parkimist korraldada. Registreeru veebilehel.

Võistluse pääsmeid saab osta Piletitaskust.

