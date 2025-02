Läti laskesuusatähega kakelnud treener pani ameti maha

Rastorgujevs süüdistas MM-i järel kodumaale naasnuna, et Bricis ründas teda Šveitsis, tekitades raskeid kehavigastusi. Bricis kinnitas, et juhtum leidis tõesti aset, kuid viitas Rastorgujevsi süüle selles.

Hiljem kirjutas Bricise abikaasa Baiba Bendika sotsiaalmeedias, et enne konflikti puhkemist oli Rastorgujevs öelnud, et hooldemeeskonna esindaja varastas tema suusad. Väidetavalt oli hooldetiim sellest segaduses, kuna suusad on Fischeri omand ja Rastorgujevs oli sarnase süüdistusega tulnud välja ka aasta varem.