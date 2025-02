Olümpiavõitja sai vigastada ja jääb MMi avavõistlusest eemale

Trondheimi MM-i eelsetel päevadel on kõige enam kõneainet pakkunud just sealse võistluspaiga ülilibedad ja ohtlikud suusarajad.

„Erik tundis tänasel treeningul valu alaseljas. Uuringust järeldub, et homne sprint tuleb tema jaoks liiga vara. Valu ei lase Erikul normaalsel tasemel võistelda,“ ütles koondise arst Ove Feragen pressiteate vahendusel. „Seetõttu otsustasime Erikuga konsulteerides, et parem on mitte startida. Töötame selle nimel, et seljavalu kontrolli alla saada, et Erik oleks hiljem valmis teisteks võistlusteks.“