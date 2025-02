Tüli suusa MM-il: soomlased kahtlustavad norralasi sabotaažis. Klæbo: see on kõige rumalam asi, mida kuulnud olen

„Rajakvaliteet iseenesest on väga hea, aga libe on küll. Eile (esmaspäeval) esindajate koosolekul öeldi ka, et nad ei tõmba praegu veel lumega iga päev radu üle, et lund jätkuks MM-i lõpuni. Kui seda ei tehta, siis praegu treenimiseks ongi ülijäine,“ rääkis Eesti meeskonna peatreener Aivar Rehemaa teisipäeval Delfile. „Samas siin on ümberringi matkarajad, kus olud paremad. Seda muret pole, et keegi trenni ei saaks teha. Kuid võistluspaigas on kohati tõesti ohtlik, kergelt kõhe tunne tekkis küll. Ütlesin Eerole (Bergman, Eesti hooldekoondise juht – K. R.) ka, et siin on paras jäärenn.“