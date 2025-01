FOTOD | VÕIMAS! Niina Petrõkina võitis kodusel EM-il kuldmedali!

„Ma karjusin nii palju, et mul kurk valutab! Mul on nii palju emotsioone, tunnen praegu, et mul ei ole üldse jõudu. See oli lihtsalt suurepärane töö, mida me tegime koos oma tiimiga. Tahan kõiki teid tänada,“ ütles Petrõkina pärast oma kava ERRile.