DELFI VIDEO | Kuldne Petrõkina: see medal on ka kõikide nende oma, kes mulle karjusid ja mind toetasid!

„Ilmselt jõuavad kõik mõtted kohale alles siis, kui ma magama lähen. Pärast lühikava oli samamoodi. Arvasin, et lülitan end voodisse jõudes välja, aga peas hakkas toimuma - mis juhtus, mis edasi... Täna öösel ma ei saa võibolla üldse magada,“ ütles värske Euroopa meister pärast pressikonverentsi Delfile.

Võiks ju arvata, et noor inimene hakkab sellise saavutuse järel pidutsema, aga kus sa sellega... Laupäeval on Petrõkinal trennipäev, sest pühapäeval tuleb Tondiraba hallis üles astuda veel EM-i lõpetaval galaetendusel.

Millal said aru, et oled Euroopa meister? „Siis, kui punkte nägin. Kui oma kava lõpetasin, sain aru, et tegin väga hästi ja saan võibolla medali, aga ma ei teadnud, kuidas teised sõitsid ega näinud nende punkte. Kui oma vabakava punkte nägin, olin šokeeritud. Kogusumma 208 on mu isiklik rekord ja üldse ka päris hea tulemus,“ tundis Petrõkina enda üle siirast uhkust.

Kava esitamise ajal Petrõkina enda sõnul punktidele ei mõtle. „Mõtlen rohkem sellele, et kõik liigutused oleksid tehtud nii, nagu koregograafiga paika oleme pannud. Hüppeid oli vaja teha, sest treener vaatas... Treener on mul natuke haige, seepärast me ei kallista. Kõik kirjutavad, et kas me oleme tülli läinud. Ei. Ta lihtsalt on haige ja ei taha mind ka haigeks teha,“ rääkis Niina.

Kust tuli see jõud teha konkurentidest palju tehnilisem kava? „Mis ise arvad? Ikka publikust, perest, sõpradest. Kõik, kes karjusid ja mind toetasid - see on ka nende medal!“

