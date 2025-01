Niina Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja medali järel: täna ta natuke pidutseb. Tund aega

Aasta aega tagasi Kaunases toimunud EM-il võitis Aleksandr Selevko meeste üksiksõidus väikese pronksmedali nii lühikavas kui ka vabakavas. Kahe kava kokkuvõttes sai ta kaela hõbemedali. Nüüd oli Petrõkina lühikavas teine, vabakava seisab ees reede õhtul.

Petrõkina treeneri Svetlana Varnavskaja sõnul õnnestus kolmapäeva õhtul peaaegu kõik. Siiski jäi natuke ka kripeldama.

Närvidega saadi hakkama

„Puhtalt oli vaja sõita ja näidata kõiki elemente. Vaatan protokollist, et meil seisab pööretel teine tase. Seal võiks natuke punkte juurde saada. Me ei saanud veel aru (miks on teine tase). Peame videot vaatama ja seejärel arutama. Visuaalselt nägin, et jää peal tegi ta kõik ära,“ arutles Varnavskaja ning tõi välja veel ühe koha. „Võiks veel särtsakam olla. Mina nägin, et närv oli sees. Muidu oli ta väga tubli. Võttis ennast hästi kokku.“

Petrõkina puhul ongi võtmeküsimuseks närvide talitsemine. Nagu ta ise ütles, siis trennis teeb ta asju alati hästi. Võistlustel tuleb aga võidelda ka närvidega. Sportlase enda sõnul võttis ta kolmapäeva õhtul närvid lihtsalt jääle kaasa ning loobus nendega võitlemisest.

„See ongi uus ettevõtmine. Ütlesin talle, et sõida paralleelselt oma närvidega. Tuli vist välja. Selline nali meil oli,“ tõdes juhendaja lõbusalt.

Tondiraba jäähallis sai Petrõkina kolmapäeva õhtul publikult kõige rohkem tuge. Jääl olles tundus, et ta nautis seda täiega ja hiljem tänas ta pikalt ka publikut. Juhendaja sõnul soovitas ta sportlasel eelkõige siiski oma sooritusele keskenduda.

„Nina räägib, et publik aitab teda, kuid mina ütlesin, et ta oleks rohkem omaette ja teeks oma töö ära,“ avaldas Varnavskaja. „Ta teeb kõike hingega. Ta on väga emotsionaalne inimene. Ta treenib hingega ja võistleb hingega. Võib olla see mõnikord segabki. Täna oli nii nagu peab olema.“

Ees ootab medalimäng