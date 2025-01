Värske Euroopa meister seljatas viimase viie aasta jooksul verehaiguse ja tuli tagasi luumurrust. Kes on Niina Petrõkina?

Kuidas kõik algas?

Petrõkina iluuisutamise teekond algas 4-aastaselt 2008. aastal. Oma esimese medalini, Eesti laste meistrivõistluste pronksini jõudis ta treener Svetlana Varnavskaja käe all 2016. aastal.

Tema ema on rääkinud, et esimestel aastatel ei tahtnud ta üldse trennis käia. Palju rohkem oli ta huvitatud sõpradega mängimisest ja ringi jooksmisest. Suhtumine muutus esimeste tulemuste saabudes. Sealtmaalt tahtis ta alati olla esimene.

„Iluuisutamistrenn on lapse jaoks väga raske. Aga nüüd olen sellega harjunud, ilma trennita ei saa ma elada. Kui jään haigeks ega saa nädal aega uisutada, tunnen ennast halvasti. Tahan kiiresti jääle saada, sest see aitab kiiremini taastuda,“ on Petrõkina öelnud.