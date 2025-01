FOTOD JA BLOGI | VÕIMAS! Niina Petrõkina võitis kodusel EM-il kuldmedali!

Millal said aru, et oled Euroopa meister? „Siis, kui punkte nägin. Kui oma kava lõpetasin, sain aru, et tegin väga hästi ja saan võibolla medali, aga ma ei teadnud, kuidas teised sõitsid ega näinud nende punkte. Kui oma vabakava punkte nägin, olin šokeeritud. Kogusumma 208 on mu isiklik rekord ja üldse ka päris hea tulemus,“ tundis Petrõkina Delfiga rääkides enda üle siirast uhkust.

Kava esitamise ajal Petrõkina enda sõnul punktidele ei mõtle. „Mõtlen rohkem sellele, et kõik liigutused oleksid tehtud nii, nagu koregograafiga paika oleme pannud. Hüppeid oli vaja teha, sest treener vaatas... Treener on mul natuke haige, seepärast me ei kallista. Kõik kirjutavad, et kas me oleme tülli läinud. Ei. Ta lihtsalt on haige ja ei taha mind ka haigeks teha,“ rääkis Niina.