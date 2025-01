Paide Linnameeskond süüdistab Aivar Pohlakut valetamises. Pohlak: parandan tehtud vea!

Kolmapäeval 29. jaanuaril jõudis neljalt iseseisvalt Esiliiga ja Esiliiga B klubilt meieni informatsioon, et Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku poolt on alaliidu töötajate ja litsentsikomisjoni liikmete juuresolekul esitatud Paide Linnameeskonna osas valeväiteid.

Sealjuures on ECA ja UEFA (Euroopa Jalgpalliliit) selgelt kinnitanud, et senised Eesti Jalgpalli Liidu poolt kehtestatud toetusprintsiibid, mille kohaselt Premium liiga klubide toetusi eristati nn. pearahapõhiselt ehk sõltuvalt klubis treenivate ja Eesti meistrivõistlustel osalevate laste arvust, ei ole edaspidi lubatud.

Oluline on mõista, et UEFA ja ECA on jätnud Premium liiga klubidele võimaluse ühiselt otsustada 2,2 miljonist eurost 15% (ehk 330 000 euro) Esiliiga ja Esiliiga B klubidele eraldamise üle. See otsus vajab 75% klubide, ehk kaheksa Premium Liiga klubi poolthäält.