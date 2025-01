Balkani meedia väitel on sealne suurärimees ostmas Florat. Pelle Pohlak: see on kellegi vaimusünnitis!

Rumeenia meedia kirjutas eelmisel nädalal, et Sucu soovib enda tiiva alla saada mõnda väiksemat klubi, kes mängiks rohkem või vähem regulaarselt eurosarjas. Gazeta Sporturilori „usaldusväärsete“ allikate sõnul olevat laual Tallinna Flora ostmine. Eesti 15-kordse meistri president Pelle Pohlak möönis, et need kuulujutud on jõudnud ka tema kõrvu.