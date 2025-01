Klavani tiimiga liitunud Andres Birnbaum: Eesti jalgpallis puudub ühine talendisüsteem, otsuseid tehakse kõhutunde pealt

Jalgpalliliidu presidendiks pürgiva Ragnar Klavani eile esitatud juhatuse liikme kandidaatide seas oli mitmeid nimesid, keda esmapilgul ei oskaks jalgpalliga seostada: Martin Herem, Sandra Särav ja Andres Birnbaum. Kõige tugevam seos jalgpalliga on neist just Birnbaumil, Eesti suurima kosmosetehnoloogia arendaja CGI tegevjuht, kes on tegev olnud UEFA Pro taseme treenerikoolituste juures ja on oma tehnoloogiateadmistega vabatahtlikuna abis Tartu Tammeka jalgpalliklubis, kus mängib tema poeg.