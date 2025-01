OTSEBLOGI | Kas vennad Selevkod tõusevad lühikavaga medalimängu?

Mullu talvel Kaunases võitis 23-aastane Aleksandr Selevko mälestusväärse hõbemedali, aga tänavustel võistlustel on olnud paremas hoos temast aasta noorem vend Mihhail. Sel hooajal on viis eurooplast saanud kirja üle 250 punkti, Mihhail Selevko on selles pingereas isikliku tippmargi 245,06 punktiga üheksas ning Aleksandr 234,56-ga kümnes.

Nende treener Irina Kononova tõdes võistluse eel, et hoolealused lühikavas riskima ei lähe. „Kui teeme lühikava puhtalt, siis pole vaja ka vabakavas riskida. Eelmised Euroopa meistrivõistlused näitasid, et ilma riskimata tuli hea koht,“ meenutas ta mullu toiminud taktikat. „Kaskaadid on Selevkodel igal juhul rasked, aga küsimus on neljakordsetes hüpetes – kas teeme neid lühikavas kaks, kolm või neli. Praeguse seisuga on vabakavas kaks neljakordset, aga kui lühikava läheb pahasti, siis võib-olla riskime vabakavas.“