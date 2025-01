„Suur põhjus on meie sportlaste head tulemused.“ Miks korraldab Eesti üle kolme aasta taas iluuisutamise EM-i?

Algselt pidi sel talvel Euroopa meistrivõistlusi võõrustama Zagreb, ent Horvaatia uisuliit teatas mullu kevadel ootamatult, et nad ei saa ettenägematute asjaolude tõttu iluuisutajaid külla kutsuda. Nii pidi rahvusvaheline uisuliit ISU nobedalt leidma uue võistluspaiga.

„Jaana [Kuura] ja Margus [Hernitsaga] mõtlesime, kas kandideerime. Hetk on selline, et meie sportlaste seis on hea. Meie jaoks võttis otsus vähe aega, aga sellele järgnes konkureerimine ja ISU otsuse ootamine,“ meenutas korralduskomitee juht ja Eesti uisuliidu president Maire Arm, kelle sõnul haarati kiirelt härjal sarvist.