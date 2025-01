BLOGI ja FOTOD | Fantastiline! Elu parima lühikava teinud Petrõkina võitis EM-il väikese hõbemedali

Petrõkina tegi Tondiraba publiku ees fantastilise lühikava, kogudes karjääri parimat tulemust tähistavad 68,94 punkti. Eestlannast parema soorituse suutis kokku panna vaid grusiinlanna Anastasiia Gubova, kes on vabakava eel 68,99 punktiga liider. Kolm esimest sportlast mahuvad kõigest 0,31 punkti sisse, kuna kolmas on Šveitsi iluuisutaja Kimmy Repond 68,68 silmaga.

OTSEBLOGI:

Tänavuse hooaja seniste tulemuste põhjal on Petrõkina EM-il startivatest naistest 187,57 punktiga kuues. Osalejatest parima tulemuse on teinud itaallanna Lara Naki Gutmann 198,49 punktiga.

„Meil pole ootusi, vaid on ülesanded, mida peame täitma. Teen need ülesanded ära,“ lausus Petrõkina, kes punktisumma ja kohaga endale pingeid õlgadele ei pane. „Minu eesmärk on oma kavades ära teha kõik hüpped ja piruetid. Eesmärk on teha oma töö ära ja pärast vaatame.“