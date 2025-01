BLOGI JA FOTOD | Mõlemad Selevkod on EM-il lühikava järel medalimängus

Lühikava järel juhib kahe viimase EM-i prantslasest kuldmedalist Adam Siao Him Fa 93,12 punktiga, talle järgneb grusiin Nika Egadze 91,94-ga. Kuid nende selja taga on heitlus väga tihe, sest kolmandal kohal on Poola lipu all sõitev Vladimir Samoilov 85,98 ehk Selevkod on kolmandast kohast veidi enam kui punkti kaugusel.