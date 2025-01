Austraalia lahtised võitnud noort šveitslast võrreldakse Roger Federeriga

Finaalipäeval enda 18. sünnipäeva tähistanud Bernetist sai ajaloos esimene šveitsi mängija, kes on triumfeerinud Austraalia lahtiste noorteturniiril. Antud saavutusega ei saanud hakkama isegi mitte 20-kordne suure slämmi tšempion Roger Federer , kellel on taskus vaid Wimbledoni noorteturniiri võit.

Mitmete sarnasuste tõttu on paljud eksperdid hakanud tõmbama paralleele Berneti ja legendaarse Federeri vahel. Näiteks on mõlemad sündinud Baselis ja alustanud tennisega kohalikus klubis Tennis Club Old Boys.