Kümnekordne võitja Djokovic jõudis Austraalias veerandfinaali, ees ootab matš Alcaraziga

37-aastane Djokovic on suure slämmi tiitlite arvestuses läbi aegade kõige kõige edukamaks meestennisistiks. Kokku on ta võitnud 24 trofeed. Austraalia lahtised on ta võitnud kümnel korral (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).