Avaseti kaotanud Novak Djokovic jättis Austraalia lahtised pooleli

„Esimene asi, mida ma soovin öelda, on see, et ärge vilistage välja mängijat, kes ei saa vigastuse tõttu kohtumist jätkata,“ alustas Zverev väljakul antud võiduintervjuud. „Tean, et olete maksnud piletite eest ja soovite näha viiesetilist mängu. Kuid peate mõistma, et Novak Djokovic on viimase 20 aasta jooksul andnud tennisele absoluutselt kõik. Ta on võitnud selle turniiri kõhulihase rebendi ja reievigastusega. Kui ta ei saa jätkata, siis ta tõesti ei saa jätkata.“