Lajali treener Wayne Black usub õpilase helgesse tulevikku: ta on täielik professionaal, mis teeb temast õige pea esisaja mängija

Möödunud aasta suvel Lajali juhendamise üle võtnud endisel Zimbabwe tippmängijal Wayne Blackil, kes on ka ise Austraalia lahtised 2005. aastal paarismängus võitnud, pole enda õpilase esituste kohta Melbourne´is ühtegi halba sõna öelda. Risti vastupidi. Ta on Margi üle äärmiselt uhke ja usub, et Eesti mängijat ootab ees ilus tulevik.