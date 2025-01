„Mõistagi pole me rahul, et kaks esimest on Toyotad ehk siis suured punktid läksid neile,“ tõdes Abiteboul. „Ent leidub ka positiivset – meil on tiimis nüüd kolm täiskohaga meest, kes kõik suudavad poodiumile sõita, nagu Fourmaux demonstreeris. Lisaks on meie autod juba praegu konkurentsis – allajäämine Toyotale ei sõltunud kiirusest, vaid rehvivalikust –, ja kui Rootsi rallist alates tulevad starti täiustatud autod, siis seda optimistlikum olen.“