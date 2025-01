DELFI VIDEO | Ott Tänak Hyundai juures tehtavatest muudatustest: usun, et see on samm õiges suunas

„Esimese katsega aru saada, et täna ei tule midagi. Ei olnud see otsus, mis oleks pidanud olema. Lõpuks olud muutusid piisavalt palju. Täna olid jälle need olud, kus oli palju üllatusi. Sõitjatel oli palju seiklusi. Need ei ole ka need olud, mis mulle kõige rohkem sobivad,“ tõdes Tänak.

Samas oli Tänak ka rahulolev, kuna laupäevane kiirus andis edasiseks lootust. „Kui kõik oli nii nagu peab, siis tempo oli olemas. Täna oli hea see, et saaks Rootsis hea positsiooni peal sõita,“ lisas Tänak.

Rootsi ralliks saab Tänak aga uuendustega auto ja need uuendused peaksid olema talle sobilikud „Enamus on kerega seotud uuendused ja geomeetria uuendused. Võiks olla (minu jaoks) parem,“ avaldas Tänak. „Siiamaani olen hädas olnud. Usun, et see on samm õiges suunas. Ma ei tea, kas saime kõike, mida tahtsime, kuid loodetavasti suund on õige.“